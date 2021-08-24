Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 24 августа, в центре Киева в 14.00 стартует Марш защитников Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей Небесной сотни, духовенства.
С 13.00 участники марша собираются в парке им.Шевченко. Около 14.00 планируется начало шествия по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук