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Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 24 августа, в центре Киева в 14.00 стартует Марш защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей Небесной сотни, духовенства.

С 13.00 участники марша собираются в парке им.Шевченко. Около 14.00 планируется начало шествия по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости.

Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 01
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 02
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 03
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 04
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 05
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 06
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 07
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 08
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 09
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 10

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

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Топ комментарии

  • YU ST
    Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 426
  • faust7808
    Спасибо защитники за мир и цивилизацию . Слава Украине! Смерть пидорахам .
  • Valery Greff
    Надеюсь, "Ла-ла-ла" таки прозвучит над Крещатиком! Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8327
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