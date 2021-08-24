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Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента. ФОТО

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Спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

После этого присутствующие на заседании представители власти вышли на улицу, чтобы сделать коллективное фото возле здания ВР.

Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента 01
Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента 02
Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента 03

Затем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль покинули территорию ВР, а депутатов по громкоговорителю пригласили на внеочередную сессию ВР,  где народные избранники должны принять законопроект об утверждении проекта Большого Герба Украины.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    и разошлись, с конвертами, праздновать "великие достижения" ВР и правительства. УРА!!!
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Его и так большую часть трансляции парада показывали 3 секунды марш коробок, 15 секунд зеледент. Хоть глазки в кучку были, и то хорошо. Отвратительная трансляция.
  • ingrid
    😂
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