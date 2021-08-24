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Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД. ВИДЕО+ФОТО

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Мужчина поджег себя в центре Киева. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникаций МВД в соцсети Твиттер.

"Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу", - следует из сообщения. 

"Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", - добавили в МВД.

Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД 01

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"Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части Киева 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. Данный инцидент должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события и мотивы такого поступка", - отметили по данному факту в департаменте коммуникаций Нацполиции Киева.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    супер !!!!!!!!!

    Гетьман командує Маршем Ветеранів !

    оце так сила !

    трансляція Прямого
  • Cheba AtWork
    Если спиртом себя облить, то сгоришь и никто и не заметит, на солнце пламя от спирта вообще не видно. Обливаться надо растворителем типа 646 с бензолом и толуолом, что-то типа этого. Пламя будет желтым и коптящим, при этом сам растворитель от тепла интенсивно испаряется, охлаждая тело и есть шанс не сильно обгореть. У меня как-то так по неосторожности так рука горела, выглядело гораздо страшнее, чем реально чувствовалось. В результате даже волдырей не было, зато депиляция была полной и качественной
  • Андерсен a4cbf7de
    Если бы на его месте был Медведчук, Рабинович, Шуфрич или Кива... народ валом бы валил на место " происшествия" с канистрами...
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