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Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад. ФОТОрепортаж

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Впервые за годы независимости Украины на реке Днепр возле Киевского речного вокзала прошла демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Около 20 катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приняли участие в праздничном параде.

Зрители увидели высадку групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

От Национальной полиции Украины были представлены четыре многофункциональных катера TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, специальный штурмовой катер Spirit 585.

Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 01
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 02
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 03
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 04
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 05
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 06
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 07
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 08
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 09
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 10
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 11
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 12

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От Морской охраны Государственной пограничной службы в параде на воде приняли участие два катера Safe Boat 27 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и малый катер морской охраны UMS-1000.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - аварийно-спасательный катер на воздушной подушке "МАРС-700", пожарный катер UMS-86", самоходное моторное судно Crownline 270 CR, катер по разминированию "СКР СПРУТ", водолазно-спасательный катер "Спасатель 101".

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея


    Zello XOXMA

    Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
    Герой України - Володимир Іванович Рибак.
    Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

    Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 1279
  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
    Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 8869
  • vadym sestritsyn
    А где ж там боевые катера вы увидели. Лишь бы не от Кузни. Мелкая мстительная тварь
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