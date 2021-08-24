Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Около 20 катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приняли участие в праздничном параде.
Зрители увидели высадку групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.
От Национальной полиции Украины были представлены четыре многофункциональных катера TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, специальный штурмовой катер Spirit 585.
От Морской охраны Государственной пограничной службы в параде на воде приняли участие два катера Safe Boat 27 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и малый катер морской охраны UMS-1000.
От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - аварийно-спасательный катер на воздушной подушке "МАРС-700", пожарный катер UMS-86", самоходное моторное судно Crownline 270 CR, катер по разминированию "СКР СПРУТ", водолазно-спасательный катер "Спасатель 101".