Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция. ФОТО

По факту повреждения флагштока у здания КГГА начато уголовное производство. Полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской. Инцидент полицейские должным образом зарегистрировали и начали проверку", - следует из сообщения.

Свои действия, как отмечают правоохранители, мужчина объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса", - отметили правоохранители.

Читайте также: Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД. ВИДЕО+ФОТО



