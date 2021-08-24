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На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги. ФОТО

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Военнослужащие ООС с волонтерами и местными жителями запустили в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей украинские флаги.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - сказано в сообщении.

При помощи радиоперехвата военнослужащие узнали, что враг сразу заметил флаги и пытался из сбить, но сделать это не удалось.

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"Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи", - добавили в штабе ООС.

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На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги 02
На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги 03
На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги 04

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Топ комментарии

  • Jjchfysq rjrjiybr
    Ми їм шарики і флажки, вони бомби саморобні з пезпілотників і керовані снвряди Краснополь, ми їм знову флажки, очь так і "побєждаєм".
  • Mykola Vovk
    Лучше бы несколько ТочкаУ запустили …
  • Andy Jumeirach
    25 лет мы кормили лугандонских ментов с украинской земли
    чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
    теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
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