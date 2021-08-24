На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги. ФОТО

Военнослужащие ООС с волонтерами и местными жителями запустили в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей украинские флаги.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - сказано в сообщении.

При помощи радиоперехвата военнослужащие узнали, что враг сразу заметил флаги и пытался из сбить, но сделать это не удалось.

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"Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи", - добавили в штабе ООС.







