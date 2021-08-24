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На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости. ФОТО

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Представление начнется в 21:00, но зрители уже сейчас начали занимать места на трибунах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В концерте примут участие 35 украинских исполнителей, оперных певцов, музыкантов и музыкальных групп. Праздничное действо будет разворачиваться на сцене, имитирующей молекулу ДНК.

Территорию НСК "Олимпийский" усиленно охраняет полиция.

У входов в спортивный комплекс дежурят кареты экстренной медицинской помощи.

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На Олимпийском репетируют концерт ко Дню Независимости 01
На Олимпийском репетируют концерт ко Дню Независимости 02

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Пающіє труси будуть виступати. Музики там не буде. Шлак російськомовний.
  • napalm
    Обов'язково будуть. На гіляці висіти, як гірлянди на новорічній ялинці!
  • саша паламарчук
    На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2951
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