На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости. ФОТО
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Представление начнется в 21:00, но зрители уже сейчас начали занимать места на трибунах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В концерте примут участие 35 украинских исполнителей, оперных певцов, музыкантов и музыкальных групп. Праздничное действо будет разворачиваться на сцене, имитирующей молекулу ДНК.
Территорию НСК "Олимпийский" усиленно охраняет полиция.
У входов в спортивный комплекс дежурят кареты экстренной медицинской помощи.