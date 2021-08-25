Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ. ФОТО
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Сначала на станциях метро образовались очереди, а после турникеты сломались и не сканировали билеты.
Об этом сообщает ТСН: его корреспондентка оказалась среди застрявших в метро киевлян, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, сначала на нескольких станциях метро образовались очереди, так как работали только одни двери.
После турникеты сломались и перестали сканировать билеты. "В метро застряло множество людей без масок", - утверждает ТСН.
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Издание сообщает, что полиция не реагировала на проблемную ситуацию в метрополитене.