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Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ. ФОТО

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Сначала на станциях метро образовались очереди, а после турникеты сломались и не сканировали билеты.

Об этом сообщает ТСН: его корреспондентка оказалась среди застрявших в метро киевлян, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, сначала на нескольких станциях метро образовались очереди, так как работали только одни двери.

После турникеты сломались и перестали сканировать билеты. "В метро застряло множество людей без масок", - утверждает ТСН.

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Издание сообщает, что полиция не реагировала на проблемную ситуацию в метрополитене.

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ 01
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ 02

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Топ комментарии

  • Людмила Терещенко fed37fc8
    На этом стадионе проводились футбольные матчи с полностью заполненными трибунами и никогда после их окончания никаких проблем в метро не было. Станцию Олимпийская просто закрывали, люди шли кто на Толстого, кто на Украину, это ближайшие к стадиону станции метро, до них пешком не более 10 минут.
    Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
    Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
    А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
  • Amber
    Якого чорта лисого було йти на той концерт , який обійшовся державному бюджету в кругленьку суму !
  • Platon Motuz 618b6825
    Вся поліція в Києві зараз виконує накази тільки Зеленського. Ні Кличко, ні тим більше метро ніякого відношення до неї не має. Майдана бояться. А тут просто треба було взагалі закрити станції метро біля стадіону, як це роблять під час великих футбольних матчів. Про це повинні були попередити організатори концерту, як це роблять організатори футбольних матчів. Бо хто міг чекати, що знайдеться стільки лохів платити чималі гроші за другорядних артистів. В той час як еліта Слуг слухала концерт відомого світового співака за гроші з бюджету. Звичайних людей туди нацгвардія не пропускала.
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