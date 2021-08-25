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Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж

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В Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", в результате которого пострадали 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.

"Ночью на спуске с Елены Телиги (в сторону Почайной) возле АЗС "БРСМ" водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус был полностью набит пассажирами, и за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

"Кстати, можно сказать, что участникам аварии еще "повезло", поскольку автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС", - сказано в сообщении.

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На месте работали врачи, спасатели, служба КАРС и правоохранители.

Как позже сообщили, в отделе коммуникации полиции Киева информация о ДТП с участием автобуса на улице Елены Телиги поступила сегодня 1:50.

Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате восемь пассажиров, среди которых четыре малолетние ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проверили состояние водителя. Драгер показал, что мужчина был трезв. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 01
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 02
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 03
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 04
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 05
Фото: Киев Оперативный

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Топ комментарии

  • Сергей Крот
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  • Igor Nikitin 21bde899
    не.. шастать
  • Максим Максим 61a5a8b6
    Че ты трындишь, асфальт там меняли годах в 15, когда мост через Криловскую перестроили, и с тех пор ни ям ни дыр, ни латок там нету. Позже ремонтировали участки выше к м. Дорогожчи. Помню эту дорогу до Кличка, всю в дырах и ямах.
    То что на фото это територия заправки за островом. Телигы на первом фото на пол метра выше где кузов машины.
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