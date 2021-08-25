С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве. ФОТО

Сегодня, 25 августа, в Николаеве состоялась церемония прощания с Юрием Александровичем Михайловым, 2000 года рождения, лейтенантом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 августа в 15.15 в районе проведения ООС от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание INSHE.TV.

"Церемония прощания с Героем состоялась у мемориала "Струны памяти". Проводить героя в последний путь пришли не только его сослуживцы, родные и близкие, но и просто николаевцы, которые не знали Юрия при жизни. Юрий Михайлов закончил Военную академию, сознательно выбрав путь служения Отчизне уже во время российско-украинской войны. Он командовал взводом 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода и погиб от пули снайпера накануне Дня Независимости Украины. Немногие могли сдержать слезы во время церемонии прощания. Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждой. После отпевания Юрия провожали, преклонив колени", - следует из сообщения.













Как сообщалось, 22 августа от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов.