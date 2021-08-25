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С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве. ФОТО

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С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве. ФОТО
Сегодня, 25 августа, в Николаеве состоялась церемония прощания с Юрием Александровичем Михайловым, 2000 года рождения, лейтенантом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 августа в 15.15 в районе проведения ООС от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание INSHE.TV.

"Церемония прощания с Героем состоялась у мемориала "Струны памяти". Проводить героя в последний путь пришли не только его сослуживцы, родные и близкие, но и просто николаевцы, которые не знали Юрия при жизни. Юрий Михайлов закончил Военную академию, сознательно выбрав путь служения Отчизне уже во время российско-украинской войны. Он командовал взводом 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода и погиб от пули снайпера накануне Дня Независимости Украины. Немногие могли сдержать слезы во время церемонии прощания. Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждой. После отпевания Юрия провожали, преклонив колени", - следует из сообщения.

С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 01
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 02
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 03
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 04
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 05
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 06

Как сообщалось, 22 августа  от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов. 

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Топ комментарии

  • Paulo Kit
    Співчуття рідним. Хай земля йому буде пухом.
    Горіть у пеклі москалі!!!
  • Андрей Андрийко
    И путина убийцей не назвали - для наших солдат это может быть опасно !!!! А парня нет - ребенок совсем!!!! Но называть нельзя!!!!! Вдруг обидется путин!!!
    Соболезнования родным!!!!! Горе !!!!!
  • Denis Ternovski
    Вот так "миролюбивый Руцкий мир" убивает не только украинцев, но и этнических русских, которые сохранили совесть, честь и человеческий облик.
    Вечная память воину Юрию, исполнившему до конца свой высокий долг по защите Украины от агрессии Орды.
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