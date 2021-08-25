Более 70 млн грн убытков: СБУ на Ривненщине блокировала схему незаконной добычи базальта. ФОТОрепортаж

На Ривненщине грузовиками вывозили незаконно добытый базальт. Ущерб государству оценивается в более чем 70 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба нанесенный окружающей среде.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование злоумышленники наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе. Горные породы они продавали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.

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Во время обысков по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры, правоохранители обнаружили:



- компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами схемы;

- 7 транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;

- большие суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;

- гранату Ф-1 с запалом;

- более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;

- незарегистрированное стрелковое оружие.



Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

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