Боевой танк обнаружили на свалке в России. ФОТО

Боевая бронированная машина брошена среди куч мусора в Волгограде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание V1.

"Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа", - пишет издание.

В пресс-службе Южного военного округа РФ заявили, что танк не брошен.

"Он готовился к форуму "Армия-2021". Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут", - заявили в ведомстве.

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"Танковый вальс" ранее анонсировали как часть программы военно-технического форума "Армия-2021", который проходит сейчас в волгоградском парке "Патриот".

Неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, "но потом они все ушли делать намаз", пишет "Новая газета". После сообщений в СМИ на место прибыли военные, чтобы увезти танк.

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