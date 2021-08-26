Завтра во Львове перезахоронят тело киборга Дмитрия Гудзика, идентифицированного по ДНК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
Так как родные военнослужащего не опознали его тело, он был похоронен как временно неустановленный защитник Украины, на Краснопольском кладбище Днепра. Идентифицирован на основании экспертизы ДНК. У него остались жена и дочь.
По информации Цензор.НЕТ, старший солдат Гудзик Дмитрий (позывной "ШАХТЕР") погиб 20.01.2015, управляя горящей МТ-ЛБ, которую подбили пророссийские боевики во время ее перемещения по взлетно-посадочной полосе к "новому терминалу" Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева . Экипажу МТ-ЛБ была поставлена задача прийти на помощь защитникам ДАПа, усилить огневую поддержку с помощью зенитной установки ЗУ-23-2. После того, как боевую машину подбили, "ШАХТЕР" пытался вывезти ее из-под удара боевиков и выйти в безопасную зону в сторону РЛС, но сдетонировал боекомплект. В результате погиб весь экипаж боевой машины.
До этого времени старший солдат Гудзик Дмитрий считался пропавшим без вести. Идентифицирован по ДНК-экспертизе, но долгое время родственники погибшего не могли поверить в его смерть.
Члены экипажа МТ-ЛБ:
- солдат Гудзик Дмитрий Васильевич, мастер-номер расчета, 80 АЭМБр, позывной "ШАХТЕР" (механик-водитель МТ-ЛБ);
-солдат Самак Николай Николаевич, командир отделения, 80 АЭМБр.
Расчет ЗУ-23-2:
- сержант Марченко Алексей Владимирович, главный сержант-командир отделения, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон);
-младший сержант Алексейчук Владислав Владимирович, наводчик, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон), позывной "ЭЛВИС";
- солдат Савчук Петр Васильевич, номер расчета, 81-й ОАЭМБр (90 отдельный аэромобильный батальон).