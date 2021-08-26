Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.
"Весь мир на днях праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину Независимости. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самое высокое здание мира Бурдж Халифа и одно из семи современных чудес света - памятник Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро, а также самая высокая башня Индонезии и еще множество других достопримечательностей", - говорится в сообщении.
Одно из семи чудес света - памятник Христу-Искупителю, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бурж-Халифа, ОАЭ, самое высокое здание мира
Башня Менара Куала-Лумпур, Малайзия
Рыбацкий бастион Будайской крепости, Венгрия
Измирская башня с часами, Турция
Мост Пуэнте де ла Мухер, Аргентина
Мост Султан Селим Явуз, третий Босфорский мост, Турция
Мост Султан Мехмеда Фатиха, второй Босфорский мост, Турция
Национальный дворец культуры, Болгария
Самая высокая башня Гамма, Индонезия
Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве
Хрустальный Дворец Ботанического Сада, город Куритиба, Бразилия
Петршинская обзорная башня, Чехия (уменьшенная в 5 раз копия Эйфелевой башни)
Телебашня TELSTRA, Канберра, Австралия
Мост Хай-Левел, Эдмонтон, Канада
Совет Европы, Страсбург, Франция
Отель Shamakhi Palace, Азербайджан
Парк Sveučilišna livada, Хорватия
Кингдом Центр, Саудовская Аравия
Штаб-квартира Федерации промышленности штата Сан-Пауло, Бразилия
Мэрия города Болтона, Великобритания
Вуковарская башня, Хорватия (символ хорватской войны за независимость)
Башня в городе Шиофок, Венгрия
Дворец Игуасу - место размещения Правительства штата Паранá, город Куритиба, Бразилия
Отель "Узбекистан", Узбекистан