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Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости. ФОТОрепортаж

19 15030
В знак поддержки Украины 24 августа сине-желтыми цветами засветились множество достопримечательностей по всему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"Весь мир на днях праздновал вместе с Украиной День флага и 30-ю годовщину Независимости. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самое высокое здание мира Бурдж Халифа и одно из семи современных чудес света - памятник Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро, а также самая высокая башня Индонезии и еще множество других достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 01
Финикийская крепость, Ливан

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 02
Ниагарский водопад, Канада

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Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 03
Одно из семи чудес света - памятник Христу-Искупителю, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 04
Башня Кутуб Минар, Индия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 05
Бурж-Халифа, ОАЭ, самое высокое здание мира

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 06
Башня Менара Куала-Лумпур, Малайзия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 07
Мост Миллениум, Черногория

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 08
Башня Азади, Иран

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 09
Рыбацкий бастион Будайской крепости, Венгрия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 10
Мост Abdoun, Иордания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 11
Измирская башня с часами, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 12
Мост Пуэнте де ла Мухер, Аргентина

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 13
Площадь Элефтерия, Кипр

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 14
Мост Султан Селим Явуз, третий Босфорский мост, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 15
Мост Султан Мехмеда Фатиха, второй Босфорский мост, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 16
Национальный дворец культуры, Болгария

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 17
Самая высокая башня Гамма, Индонезия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 18
Дворец Наций, Отделение ООН в Женеве

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 19
Салоники, Греция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 20
Хрустальный Дворец Ботанического Сада, город Куритиба, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 21
CN Tower, Торонто, Канада

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 22
Петршинская обзорная башня, Чехия (уменьшенная в 5 раз копия Эйфелевой башни)

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 23
Жверинский мост, Литва

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 24
Монумент Монас, Индонезия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 25
Телебашня TELSTRA, Канберра, Австралия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 26
Мост Хай-Левел, Эдмонтон, Канада

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 27
Совет Европы, Страсбург, Франция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 28
Отель Shamakhi Palace, Азербайджан

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 29
Парк Sveučilišna livada, Хорватия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 30
Телебашня Тбилиси, Грузия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 31
Кингдом Центр, Саудовская Аравия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 32
Штаб-квартира Федерации промышленности штата Сан-Пауло, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 33
Mansion House, Дублин

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 34
Площадь свободы, Эстония

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 35
Мэрия города Болтона, Великобритания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 36
Вуковарская башня, Хорватия (символ хорватской войны за независимость)

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 37
Мэрия Фредериктон, Канада

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 38
Конгресс Республики Перу

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 39
Башня Атакуле, Турция

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 40
Кувейтский башни

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 41
Башня Алор-Стар, Малайзия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 42
Башня в городе Шиофок, Венгрия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 43
Мэрия города Мурсия, Испания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 44
Дворец Игуасу - место размещения Правительства штата Паранá, город Куритиба, Бразилия

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 45
Мэрия города Малага, Испания

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 46
Отель "Узбекистан", Узбекистан

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 47
Мост Короля Миндаугаса, Литва

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости 48
Бульвар Сен-Жермен в Париже, сквер Тараса Шевченко, Франция

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 3335.
  • Ziu Zou
    Як приємно... Будь благословенна Україна!!!
  • jklpqrs
    Дуже гарно, справжня краса. Проте, це не у нас. А у нас:
    министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
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