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Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Гражданин Украины пытался ввезти из РФ наркотические вещества, весом почти 3 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Подозрительное вещество обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. Во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым из РФ возвращался украинец 1967 года рождения, пограничный пес отреагировал на одну из сумок. Внутри был запаян полиэтиленовый мешочек, весом почти 3 кг, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору "героин, морфин, бупренорфин".

"Водитель автомобиля пояснил, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов. Он рассказал, что вез из России биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить во время погранично-таможенного оформления о передаче водитель якобы забыл", - говорится в сообщении.

Так это или нет будут устанавливать компетентные органы. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.

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Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 01
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 02
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 03
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 04
Гражданин Украины на Харьковщине пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавки для животных, - Госпогранслужба 05

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Такі да. Біодобавка для жИвотних.
  • Дмитрий Ч
    Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9078
  • jklpqrs
    а что, собственно, не правильно? Все правильно. Но задержать нужно.
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