МВД планирует расширить сеть Центров безопасности, - Монастырский. ФОТОрепортаж

МВД Украины планирует расширить сеть Центров безопасности с целью облегчить процедуру обращения для граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента коммуникации МВД, об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сейчас в ряде регионов проходит испытания новая инициатива - сеть Центров безопасности, которые сочетают полицейскую станцию и пост ГСЧС. Наша цель - расширить количество таких центров, а также присоединить к их работе еще и сервисные центры. Это значительно упростит процедуру обращения для граждан. На сегодняшний день создан 31 Центр безопасности, больше всего в Донецкой области. К концу года, совместно с территориальными громадами, мы планируем создать еще 5 таких учреждений", - рассказал Монастырский на встрече с членами правительства и представителями местного самоуправления, сообщает пресс-служба МВД.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в свою очередь подчеркнул, что МВД, в частности Национальная полиция, являются единственными, кто в установленные законом сроки привели свои структуры в соответствие с новым административно-территориальным устройством.

"Предварительный этап децентрализации завершился созданием нового административно-территориального устройства. Созданы 1469 территориальных громад, в которых успешно прошли выборы. Вместе с МВД у нас наработаны инструменты организации сотрудничества. Минрегион, в частности, является активным участником проекта "Полицейский офицер громады". В течение двух лет по всей стране открыто более 30 офицерских станций, где и работают офицеры громады. Для понимания динамики, три года назад в Украине было всего 3 полицейские станции", - сказал Чернышев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что сейчас проект "Полицейский офицер громады" пользуется высоким уровнем доверия у населения и для своего развития требует государственного подхода и совместных усилий, в том числе финансовой поддержки, как Нацполиции, так и органов местного самоуправления.

"Если мы хотим обеспечить безопасное пространство в регионах, нам надо работать совместно с органами местного самоуправления. Вместе с нашими иностранными партнерами, за два года работы в Украине появилось 632 полицейских офицеров громады. Весь личный состав для этого проекта подбираем из действующих правоохранителей. Сейчас стоит вопрос, чтобы до конца 2022 года по всей стране появилось более 2000 таких полицейских. А это значит, что мы должны подготовить и оснастить этих людей. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить громады нашими сотрудниками. Но и местные власти должны прилагать усилия, чтобы усилить политику безопасности в своей ОТГ", - подчеркнул Клименко.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин подчеркнул, что в соответствии с лучшими европейскими практиками, во всех регионах должны заработать больше добровольных пожарных дружин, особенно в отдаленных от основных пожарных частей и труднодоступных населенных пунктах.

"На сегодняшний день в сельской местности функционирует 1200 подразделений местной пожарной охраны и около 1180 добровольных пожарных дружин. ГСЧС вместе с местными органами и органами местного самоуправления посчитали, что необходимо создать еще 1600 местных подразделений пожарной охраны. На мой взгляд, это идеальная модель для того, чтобы наши граждане могли получать сервис, связанный с обеспечением безопасности в той или иной громаде", - сказал он.



Фото: сайт МВД