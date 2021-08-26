90-летний корпус школы на Днепропетровщине полностью модернизировали, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине в г. Апостолово полностью модернизировали здание школы №3.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу в двух школах Апостолово приятные перемены. В одной обустраиваем современный стадион. А в учебном заведении №3 близится к завершению обновление здания и двора. Для учеников - яркое и комфортное образовательное пространство", - отметил руководитель ОГА Валентин Резниченко.

Комплекс зданий школы №3 состоит из трех корпусов. Сейчас идут к финишу работы в рамках президентской программы "Большая стройка" по обновлению последнего, который является старейшим, построенным почти 90 лет назад.

Отмечается, что осталось немного доработать пищеблок. Рабочие сейчас проводят там электрику.

Во время ремонта учебные кабинеты в корпусе сделали цветными и стильными. Расположены в корпусе также учительская, библиотека, малый спортзал и столовая.

Близки к завершениют также работы по благоустройству прилегающей территории, где, в частности, планируют высадить фруктовые деревья.

За счет государственной субвенции и местного бюджета для школы приобрели новую мебель. В ближайшее время должны прибыть классные доски.

Напомним, на днях в Днепропетровской области состоялся заезд гоночных болидов на трассе Н-31 Днепр - Решетиловка, построенной в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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