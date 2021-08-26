Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке. ФОТОрепортаж

У стен КГГА проходил пикет с требованием прекратить незаконное строительство в прибрежной зоне Днепра Никольско-Слободской, 7-9.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Горе-застройщик (ООО "Новая Слободка" - Насиковский и Столар) возобновил незаконные строительные работы на Никольско-Слободcкой 7-9. Все это с армией титушок, которая применяет физическую силу к местным жителям", - говорится в сообщении.

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После встречи с протестующими Кличко поручил благоустройству заблокировать проезд к строительной площадке. Сегодня должны установить бетонные блоки на коммунальной участке вокруг строительства, которая является парковой зоной (своего подъезда у застройщика нет).

"Отменена контрольная карточка на забор, ведь застройщик вышел за пределы своего участка. Если за 3 дня он сам не уберет забор, в субботу должен быть демонтаж. Еще один очень важный момент ... - охрана общественного порядка со стороны муниципальной варты, которая подчинена кличковской власти. По результатам переговоров они должны обеспечивать охрану местных жителей от титушок застройщика", - отметил Левченко.

Кроме того, КГГА должна обратиться к ГАСИ, чтобы те в судебном порядке отменили свое разрешение.

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Также громада настояла на вынесении повторного предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА о приостановлении строительных работ.

"После того как застройщику ограничат пользование незаконным строительством, ему предложат добровольно капитулировать согласившись на выкуп участка в коммунальную собственность. Соответствующий проект решения уже готов", - подчеркнул он.

Также КГГА и ее профильные Департаменты должны подать ряд исков и обращений. Громада сформировала четкий перечень, в ближайшее время его передадут Кличко.

Ранее сообщалось, что 19 августа, в исторической местности Киева, на Никольской слободке, вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих также там произошла драка.

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