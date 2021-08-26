Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке. ФОТОрепортаж
Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Горе-застройщик (ООО "Новая Слободка" - Насиковский и Столар) возобновил незаконные строительные работы на Никольско-Слободcкой 7-9. Все это с армией титушок, которая применяет физическую силу к местным жителям", - говорится в сообщении.
После встречи с протестующими Кличко поручил благоустройству заблокировать проезд к строительной площадке. Сегодня должны установить бетонные блоки на коммунальной участке вокруг строительства, которая является парковой зоной (своего подъезда у застройщика нет).
"Отменена контрольная карточка на забор, ведь застройщик вышел за пределы своего участка. Если за 3 дня он сам не уберет забор, в субботу должен быть демонтаж. Еще один очень важный момент ... - охрана общественного порядка со стороны муниципальной варты, которая подчинена кличковской власти. По результатам переговоров они должны обеспечивать охрану местных жителей от титушок застройщика", - отметил Левченко.
Кроме того, КГГА должна обратиться к ГАСИ, чтобы те в судебном порядке отменили свое разрешение.
Также громада настояла на вынесении повторного предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА о приостановлении строительных работ.
"После того как застройщику ограничат пользование незаконным строительством, ему предложат добровольно капитулировать согласившись на выкуп участка в коммунальную собственность. Соответствующий проект решения уже готов", - подчеркнул он.
Также КГГА и ее профильные Департаменты должны подать ряд исков и обращений. Громада сформировала четкий перечень, в ближайшее время его передадут Кличко.
Ранее сообщалось, что 19 августа, в исторической местности Киева, на Никольской слободке, вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих также там произошла драка.