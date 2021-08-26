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Директора Азово-Сивашского парка Бандурина поймали на взятке. ФОТО

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По версии следователей, он брал с туристов дополнительные деньги за право ездить по заповедному острову Бирючий на автомобиле. Олег Бандурин - депутат Мелитопольского горсовета.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области Нацполиции задержали и.о. директора национального природного парка - депутата Мелитопольского горсовета во время получения очередного "транша". Частный перевозчик предоставил ему шесть тысяч гривен за разрешение на беспрепятственный проезд туристического автобуса на территорию острова", - сказано в сообщении.

Бандурину собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды). Ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Азово-Сивашский национальный парк находится в подчинении Государственного управления делами.

Директора Азово-Сивашского парка Бандурина поймали на взятке 01

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Теперь посадят, петуха ватного. В ОПЗЖ всегда были одни воры и взяточники
  • Павел Стрембовский
    ))) Серьезно?) До него был СВОБОДНЫЙ доступ на Бирючий... НЕ БЫЛО ПОВОДА ДЛЯ ВЗЯТОК... А как он облюбовал его, так и доступ всем запретили... И директора взяли не за взятку, а за то что вообще пустил туда посетителей)))
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