"Укрзализныця" тестирует швейцарские поезда Stadler FLIRT, их могут закупить до конца 2022 года. ФОТОрепортаж

В проекте City Express рассматривается возможность использования поездов Stadler FLIRT производства компании Stadler из швейцарского города Буснанг. Сейчас этот поезд тестируют на маршрутах городской электрички Киева и пригородного сообщения.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Первые поезда планируют получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Среди источников финансирования рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

Отмечатеся, что City Express является одним из главных железнодорожных проектов президентской программы "Большая стройка".

"Тестовые заезды поезда FLIRT мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже до конца сентября планируем объявить тендер. Наша задача - разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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Электропоезда Stadler FLIRT способны развивать скорость до 160 км/час. В них 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Они приспособлены для людей с инвалидностью и адаптированы для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.

Кроме того, будет проведен тендер, "Укрзализныця" рассылает техническое задание ведущим отечественным и зарубежным производителям.

Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

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Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинское (Борисполь, Березань), Узинское (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

Напомним, Президент Владимир Зеленский в феврале этого года заявил, что в рамках "Большой стройки" стартует проект City Express, который будет иметь целью обновление пригородного железнодорожного сообщения крупных украинских городов.

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