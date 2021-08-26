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Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине. ФОТОрепортаж

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26 августа, в городе Борисполь Киевской области состоялось прощание с Александром Васильевичем Аксеновым, 1982 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 131-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 23 августа в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится в материале местного издания Вісті, сообщает Цензор.НЕТ.

"26 августа в Свято-Николаевском храме состоялось прощание с военным из Борисполя, который накануне погиб от вражеской пули на Донбассе. Провести в последний путь младшего сержанта Александра Аксенова пришлые родные, собратья, представители городской власти во главе с мэром, ветераны АТО Борисполя.

Отпели бойца священники Свято-Николаевского храма, после чего его похоронили на Рогозовском кладбище, на Аллее героев. На похоронах присутствовал и непосредственный командир Александра, который был рядом с ним в последнем бою.

"Хочу попросить прощения у матери, что не смог уберечь ее сына, - не сдерживая слез, сказал командир. - Он был воином от бога, надежным товарищем. Никогда не подводил, ни в бою, ни в отпуске. Это невосполнимая потеря для нашего взвода", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко

Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 01
Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 02
Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 03
Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 04
Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 05
Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 06
Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине 07

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