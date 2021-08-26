Украинского воина Александра Аксенова, погибшего на Донбассе, похоронили на Киевщине. ФОТОрепортаж

26 августа, в городе Борисполь Киевской области состоялось прощание с Александром Васильевичем Аксеновым, 1982 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 131-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 23 августа в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится в материале местного издания Вісті, сообщает Цензор.НЕТ.

"26 августа в Свято-Николаевском храме состоялось прощание с военным из Борисполя, который накануне погиб от вражеской пули на Донбассе. Провести в последний путь младшего сержанта Александра Аксенова пришлые родные, собратья, представители городской власти во главе с мэром, ветераны АТО Борисполя.

Отпели бойца священники Свято-Николаевского храма, после чего его похоронили на Рогозовском кладбище, на Аллее героев. На похоронах присутствовал и непосредственный командир Александра, который был рядом с ним в последнем бою.

"Хочу попросить прощения у матери, что не смог уберечь ее сына, - не сдерживая слез, сказал командир. - Он был воином от бога, надежным товарищем. Никогда не подводил, ни в бою, ни в отпуске. Это невосполнимая потеря для нашего взвода", - отмечается в сообщении.

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