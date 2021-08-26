В Александровской больнице пациенту в сердце успешно имплантировали устройство для перекачки крови. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает отделение кардиохирургии Александровской больницы, информирует Цензор.НЕТ.
Пациент поступил в отделение в августе. Мужчина жаловался на одышку в состоянии покоя и отеки ног, не мог пройти и 50 метров. В анамнезе у него - гипертония, инфаркт и установка дефибрилятора. Только за последний год его трижды госпитализировали в кардиологию.
Лекарства не давали длительного эффекта, и тогда врачи решили делать операцию.
"Пациенту было проведено оперативное лечение в виде имплантации ЛВАД (левожелудочковое вспомогательное устройство, помогающее ослабленному левому желудочку перекачивать кровь). Напомним, что устройство предоставляется бесплатно, благодаря программе - Киевская городская государственная администрация - КГГА Кличко - мэр "Здоровье киевлян", - сообщили в больнице.