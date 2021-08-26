Плакаты с надписью "Зеля х#йло" развесили в Одессе. Полиция начала досудебное расследование. ФОТО

Полиция расследует дело о хулиганстве.

В День Независимости в Одессе появились плакаты с надписью "Зеля х#йло".

Фото плакатов было опубликовано в Telegram-каналах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Рано утром по городу появились вот такие интересные приветствия для президента, большинство полиция уже убрала", – отметили в посте.

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Полиция Одесской области сообщила, что утром в нескольких районах города были обнаружены "баннеры дерзкого и циничного содержания". Полицейские отметили, что квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и разыскивают того, кто развесил плакаты.