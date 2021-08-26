Плакаты с надписью "Зеля х#йло" развесили в Одессе. Полиция начала досудебное расследование. ФОТО
24 122170
Полиция расследует дело о хулиганстве.
В День Независимости в Одессе появились плакаты с надписью "Зеля х#йло".
Фото плакатов было опубликовано в Telegram-каналах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Рано утром по городу появились вот такие интересные приветствия для президента, большинство полиция уже убрала", – отметили в посте.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Воины "Айдара" на репетиции парада скандируют "Путин - х#йло" на Крещатике. ВИДЕО
Полиция Одесской области сообщила, что утром в нескольких районах города были обнаружены "баннеры дерзкого и циничного содержания". Полицейские отметили, что квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и разыскивают того, кто развесил плакаты.