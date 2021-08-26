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Плакаты с надписью "Зеля х#йло" развесили в Одессе. Полиция начала досудебное расследование. ФОТО

24 122170
Полиция расследует дело о хулиганстве.

В День Независимости в Одессе появились плакаты с надписью "Зеля х#йло".

Фото плакатов было опубликовано в Telegram-каналах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Рано утром по городу появились вот такие интересные приветствия для президента, большинство полиция уже убрала", – отметили в посте.

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Полиция Одесской области сообщила, что утром в нескольких районах города были обнаружены "баннеры дерзкого и циничного содержания". Полицейские отметили, что квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и разыскивают того, кто развесил плакаты.

Плакаты с надписью Зеля х#йло развесили в Одессе. Полиция начала досудебное расследование 01

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  • Pavel Preobrazhenskiy
    А что зеля и наш президент это одно и то же лицо?) Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 3264
  • саша паламарчук
    Гарно ж як! Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 4609
  • Uzer Uzer
    Цензор как всегда скромен. Помогу -
    Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 4081

    Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 6645

    Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 3482
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