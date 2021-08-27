Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Паралимпийского комитета Украины в Facebook.

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Фото: Паралимпийский комитет Украины