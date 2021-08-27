Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП. ФОТО

"Укрзализныця", Мининфраструктуры, Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали меморандум о взаимопонимании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Президента.

Согласно документу, 500 млн евро пойдут на равзитие сектора железнодорожного транспорта Укарины.

Меморандум определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.

"Я очень рад, что сегодня подписывается этот важный меморандум. Он является прекрасным сигналом гражданам наших стран о том, как мы сотрудничаем", - заявил президент Владимир Зеленский, который присутствовал во время подписания.

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Отмечается, что впервые в истории на государственном уровне Украина привлечет экспортное финансирование из Швейцарии для развития железнодорожного транспорта Украины, в частности обновления парка поездов. Сотрудничество предполагает не просто закупку поездов, но и локализацию производства Stadler. Для этого планируют построить новый завод на территории Украины.

Зеленский напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества со Stadler планируют закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укрзализныця получит также 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom.

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