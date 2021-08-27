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У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Возле СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку экс-нардепа Семена Семенченко, которого обвиняют в создании НВФ и теракте.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участники акции собрали подписи в поддержку Семенченко и отнесут их в Офис Президента.

У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 01
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 02
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 03
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 04
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 05
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 06
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 07
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 08
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 09
У стен СИЗО СБУ в Киеве прошла акция протеста в поддержку Семенченко 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Не имеет значение, положительный или отрицательный образ Семенченко раздули СМИ, не имеет значения, за кого он агитировал на выборах. Имеет значение только одно: законно ли его держат в СИЗО, есть ли доказательства его "преступной" деятельности.
    Мы ведь стремимся жить в правовом государстве?
  • Akyla Sasori
    И почему одновременно откровенный враг Украины Медведчук под домашним арестом.
  • San Fenikss
    Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 3129
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