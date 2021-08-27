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Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса. ФОТОрепортаж

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Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на меры пресечения представителям "Национального корпуса", которых подозревают в возможном рэкете и создании организованной преступной группировки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания суда стоят несколько автозаков и автомобили полиции.

К стенам суда пришли около 50 человек, они поставили палатку, растянули транспарант и установили телевизор.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 01
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 02
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 03
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 04
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 05
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 06
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 07
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 08
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 09
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 10
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 11
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 12
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса 13

Топ комментарии

  • Envoy
    Ей ещё и пенсию платят .
  • Ksenia VB
    От цікаво чого так сепарню не судять. Чи в нас її немає ?
  • Anatoll 4de917de
    Национальный корпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Порошенко, теперь пожинает плоды своих трудов.
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