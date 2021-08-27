В ФРГ развесили агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. Кремлю это не понравилось. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета Nordkurier.
Кроме Восточной Пруссии, в "предвыборную" Германию на плакатах включены некоторые польские земли. Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).
В местной полиции заявили, что такие плакаты появились по всей федеральной земле, расследование инцидента уже начато. В свою очередь представитель христианских демократов Ханнес Деттманн сказал, что ХДС не имеет отношения к их появлению. Эта агитация, по его словам, "вводит в заблуждение и должна быть снята".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
"Мы знаем, видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная, - сказал он. - Это же не имеет отношения к официальной позиции Берлина, и официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ".
По его словам, несмотря на это, "очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии".
Напомним, выборы в бундестаг Германии назначены на 26 сентября, по их итогам должно быть сформировано новое немецкое правительство.