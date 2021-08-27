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В ФРГ развесили агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. Кремлю это не понравилось. ФОТО

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Неизвестные в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания разместили множество агитационных предвыборных плакатов с картой Германии 1949 года в довоенных границах, с современной российской Калининградской областью в составе немецкого государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета Nordkurier.

Кроме Восточной Пруссии, в "предвыборную" Германию на плакатах включены некоторые польские земли. Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

В местной полиции заявили, что такие плакаты появились по всей федеральной земле, расследование инцидента уже начато. В свою очередь представитель христианских демократов Ханнес Деттманн сказал, что ХДС не имеет отношения к их появлению. Эта агитация, по его словам, "вводит в заблуждение и должна быть снята".

В ФРГ развесили агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. Кремлю это не понравилось 01

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

"Мы знаем, видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная, - сказал он. - Это же не имеет отношения к официальной позиции Берлина, и официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ".

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По его словам, несмотря на это, "очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии".

Напомним, выборы в бундестаг Германии назначены на 26 сентября, по их итогам должно быть сформировано новое немецкое правительство.

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  • дмитрий иванов 527db324
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