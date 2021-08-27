Бизнесмен продал в/ч 10 тонн некачественного мяса. Его могут посадить на срок от 7 до 12 лет, - прокуратура. ФОТО
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, предприниматель и воинская часть заключили договор на закупку 10 тонн мясных консервов для питания военнослужащих.
"Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом", - рассказали в прокуратуре.
Во время следствия провели экспертизу, и выяснилось, что проданное мясо не соответствует ДСТУ. Ущерб прокуратура оценивает в 800 тыс. грн.
Сейчас следователи проверяют качество другой проданной этим предпринимателем продукции.
Бизнесмену сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества (ч. 5 ст. 191). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.