13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током. ФОТО

Трагедия произошла на ж/д станции "Тетерев" под Киевом. Зачем парень залез на вагон - неизвестно.

Об этом сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера около 16 часов в отделение полиции №2 (пгт. Бородянка) Бучанского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в поселке Песковка на железнодорожной станции "Тетерев" у путей лежит неизвестный без сознания", - сказано в сообщении.

Полицейские отправили на место патрульных и следователей.

Выяснилось, что погибший - ученик 7 класса. Проходя мимо грузового поезда, он решил залезть на вагон. "Парня ударило током, и от полученных травм он погиб на месте", - сообщили в полиции.

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Следователи открыли дело по статье об убийстве с отметкой "несчастный случай".





