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Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ. ФОТО

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Руководство сельсовета подписало с подрядчиком договор на ремонт дороги. На него должны были потратить 5,5 млн грн, но 1,3 млн ушли в карман злоумышленникам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составила более 5,5 млн грн. Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 млн грн государственных средств", - сказано в сообщении.

Следователи считаю, что в схеме были задействованы подрядчик и сотрудник сельсовета, проверявший качество работы.

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Одному из них сообщили о подозрении в присвоении имущества и служебной подделке. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 01
Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 02
Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 03
Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ 04

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    если главный начальник на гос.предприятии берет взятки и откаты и все это знают, то будут воровать все - до вахтера включительно..
    Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
  • NNN
    Що ви можете хотіти від влади , якщо навіть чиновники сільради обкрадають своїх же односельців - людей які живуть просто поруч з ними ...?!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так рыба гниет с головы
    - коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
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