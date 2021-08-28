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Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Хуже не будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все украли...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Подгорело...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Зе!ленка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторами нападения на Порошенко были правоохранители, а заказчиком - ОП, - Кононенко

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

То ли еще будет...

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Даже дети знают...

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Почему бы и нет?

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Острый вопрос

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Хорошие премьеры везде нужны

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Печаль...

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Наглядно

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  • esperansa002014
    Класс!Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4480
  • макаренко юра
    Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739

    Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4871
  • саша паламарчук
    Яких вам ще реформ не вистачає?
    Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
    Олександр Левицький,
    урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2809
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