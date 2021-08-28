Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Хуже не будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Все украли...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"

Подгорело...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Зе!ленка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторами нападения на Порошенко были правоохранители, а заказчиком - ОП, - Кононенко

То ли еще будет...

Даже дети знают...

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