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Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов. ФОТОрепортаж

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В центральной части Кропивницкого обнаружен тайник с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона", - сказано в сообщении.

Схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, который находится на одной из центральных улиц города.

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"Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - информирует пресс-центр.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 01
Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 02
Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 03
Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов 04

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

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