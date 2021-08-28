Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона", - сказано в сообщении.
Схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, который находится на одной из центральных улиц города.
"Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - информирует пресс-центр.
Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.