Две новые трассы возводятся с нуля на Днепропетровщине. ФОТО

Сразу две новые трассы строятся "с нуля" в Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О каких дорогах идет речь и на какой стадии находятся дорожно-строительные работы, рассказывается на сайте Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В регионе строят две новые дороги. Одну из них - в объезд областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзита", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Протяженность строящегося участка объездной дороги составит 7 км. В настоящее время основные работы проводятся на строительстве двухуровневой развязки над дорогой, которая идет в направлении аэропорта.

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После завершения строительства загруженность путепровода составит около 9,5 тыс. автомобилей в сутки. Работы на объекте находятся уже на завершающей стадии, подрядчику осталось установить перила, завершить обустройство тротуаров и покрыть бетонные опоры специальным раствором, предотвращающим их разрушение. На подъездах с одной стороны путепровода уже уложен выравнивающий слой асфальта, остальные подъезды также готовятся под покрытие.

Еще одна стройплощадка расположена возле Южного моста. Здесь уже провели замену коммуникаций и приступили к устройству основы, после чего будет уложено 3 слоя асфальтобетона.

Вторая трасса, строящаяся в рамках "Большой стройки", Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, проложена уже на большей части маршрута. Она будет проходить в объезд населенных пунктов Петриковской и Царичанской громад.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из направлений программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является также развитие украинских портов и припортовой инфраструктуры.

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