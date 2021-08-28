СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины. В Киеве разоблачена мощная ботоферма. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывали к захвату власти в Украине и пытались дискредитировать "Крымскую платформу": СБУ разоблачила новую группу интернет-агентуры спецслужб РФ

Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

- 300 модемов для доступа в интернет,

- несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,

- десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Также читайте: Россия давила на ряд стран с требованием не участвовать в Крымской платформе, - Зеленский















В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области по процессуальному руководству прокуратуры.