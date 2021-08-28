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"Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Накануне встречи Зеленского и Байдена под зданием Офиса президента в Киеве состоялась акция-перформанс в поддержку украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Бывшие политзаключенные вместе с родственниками и правозащитниками требовали активных действий от власти по освобождению украинских политзаключенных и заложников Кремля.

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Участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену с просьбой найти пути давления на Российскую Федерацию с целью освобождения лиц, незаконно удерживаемых и осужденных в результате российской агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 01
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 02
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 03
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 04
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 05
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 06
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 07
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 08
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 09
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 10
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 11
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 12

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По завершению акции участники передали свое обращение главе Консультативного совета при Офисе президента Алене Вербицкой.

Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 13

Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 14
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 15
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 16

ФОТО и ВИДЕО Олега Богачука

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