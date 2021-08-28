В Украине разработали усовершенствование подвижного станка для пулемета, которое дает больше мобильности на поле боя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "АрмияИнформ".
Инженер компании Иван Савельев рассказал о разработках предприятия.
"Компания имеет два основных направления своей деятельности: одно из них - разработка и выпуск пулеметных станков, дистанционно управляемых установок, а второй - разработка средств радиоэлектронной разведки и систем РЭБ", - рассказал он.
Armorum Solutions постоянно участвует в международных выставках. За последний год компания выпустила несколько десятков станков для пулеметов ПКВТ. Этот пулемет очень мощный, а калибр 14,5 мм позволяет уверенно поражать цели на 2000 метров. При этом станок под пулемет резко повышает мобильность на поле боя и может буксироваться любым легковым автомобилем на скорости до 60 км/ч.
Прототип станка был создан еще в 2017 - это был обычный пехотный вариант без колес. Через два года разработали и изготовили более совершенную модель на колесном ходу, которая уже пошла в серийное производство. Основными заказчиками, которым нужны такие станки, являются разведывательные подразделения механизированных пехотных бригад и частей морской пехоты.
В 2020 году на базе серийного станка разработали дистанционно управляемую установку, которая дает оператору возможность находиться в укрытии и с безопасного места управлять огнем пулемета. Как прицел использован штатный армейский тепловизионный прицел ARCHER, который передает изображение на дисплей оператора. Автономность установки составляет несколько суток.
Такие дистанционно управляемые установки эффективно используют как средство борьбы с вражескими снайперами в современных боевых действиях. Они имеют незначительные габариты и мощное оружие, которое имеет высокую плотность огня на большие дистанции. В 2020 в воинские подразделения были переданы шесть таких установок.
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Armorum Solutions - компания по разработке и изготовлению улучшенных станков для крупнокалиберных пулеметов - была создана 2016 как ветеранский проект. Ее основали бойцы-единомышленники, вернулись после демобилизации из различных боевых частей.