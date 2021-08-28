"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 12:00 у Офиса Президента, где были озвучены требования перед встречей Зеленского с Байденом.
Организаторы акции отметили, что 31 августа запланирована встреча Зеленского с Байденом. В это время Украина - до сих пор объект, а не субъект в международной политике. Нас не слышат. Нашу судьбу решают без нашего участия и мы должны это наконец изменить.
Участники акции требовали:
- отказаться от реализации минской капитуляции в любой форме;
- никакого особого статуса для Донбасса;
- никакого проведения выборов на оккупированной территории;
- никакой "формулы Штайнмайера";
- никаких "минских соглашений";
- никаких переговоров в нормандском формате.
Также было предложено требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:
- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,
- прямой военной помощи,
- статуса основного союзника США вне НАТО,
- блокировка достройки Северного потока-2.
Как отмечают участники, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие - "глубоко обеспокоены", то наше государство вправе восстановить свой ядерный потенциал: Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус!
Фото, видео - Олег Богачук