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"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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28 августа политические партии "Свобода", "Національний корпус" и общественная организация "Сокіл" провели акцию перед Офисом президента с требованием отказаться от политики капитуляции перед западными партнерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Акция началась в 12:00 у Офиса Президента, где были озвучены требования перед встречей Зеленского с  Байденом.

Организаторы акции отметили, что 31 августа запланирована встреча Зеленского с Байденом. В это время Украина - до сих пор объект, а не субъект в международной политике. Нас не слышат. Нашу судьбу решают без нашего участия и мы должны это наконец изменить.

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Участники акции требовали:

- отказаться от реализации минской капитуляции в любой форме;
- никакого особого статуса для Донбасса;
- никакого проведения выборов на оккупированной территории;
- никакой "формулы Штайнмайера";
- никаких "минских соглашений";
- никаких переговоров в нормандском формате.

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Также было предложено требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:

- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,
- прямой военной помощи,
- статуса основного союзника США вне НАТО,
- блокировка достройки Северного потока-2.

Как отмечают участники, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие - "глубоко обеспокоены", то наше государство вправе восстановить свой ядерный потенциал: Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус!

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Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 01
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 02
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 03
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 04
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 05
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 06
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 07
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 08
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 09
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 10
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 11
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода и Нацкорпус провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом 12

Фото, видео - Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Vasilij VG
    С чего это раздуплились нацхвойды и люди Тягнибакса? Пришла предоплата? "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 895
  • Порохобандерівець
    Прийшла вказівка очолити протести і злити в унітаз. Як і тоді, коли зі станиці Луганської ВСУ відводили.
  • Nataliia Radchenko
    Відлуння свят...
    1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
    2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
    3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
    новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах

    "Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
    «Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
    Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."

    Свято прадалжаєтся?
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