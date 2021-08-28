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Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "блестящей" работу военных, разведчиков и дипломатов по эвакуации людей из Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!", - отмечается в сообщении.

Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 01
Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 02
Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 03
Военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу, - Зеленский об эвакуации людей из Афганистана 04

Топ комментарии

  • шурец
    А про обстрелы и ранения наших военных наш гомнокомандующий ничего сказать не хочет******
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На сторінці преза в твіттері немає повідомлення про сьогоднішні обстріли Авдіївки і про поранених воїнів, а про Афган є.
    Чому?
  • саша паламарчук
    сцикун тварь, сьогодні наших утюжили під Авдіївкою! що скажеш?
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