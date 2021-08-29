Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ко Дню памяти защитников Украины состоялось официальное открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Открытие прошло в парке "Хрещатий" на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи в Печерском районе.

Работа над Мемориалом началась в августе 2018 года. Автором проекта стала архитектор Наталия Абанькова. Проект данного Мемориала был согласован с семьями погибших героев и участниками войны.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ