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Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Ко Дню памяти защитников Украины состоялось официальное открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Открытие прошло в парке "Хрещатий" на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи в Печерском районе.

Работа над Мемориалом началась в августе 2018 года. Автором проекта стала архитектор Наталия Абанькова. Проект данного Мемориала был согласован с семьями погибших героев и участниками войны.

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Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 01
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 02
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 03
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 04
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 05
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 06
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 07
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 08
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 09
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 10
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 11
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 12
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 13
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 14
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 15
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 16
Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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  • Чайка Київ
    Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 265
  • KAISERWALD
    Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 1789
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    А найкоротший кловун вже втік, чи його там і не було?
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