Возле кафе в Запорожье произошла стрельба, пять человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье сегодня около 5 утра двое мужчин устроили стрельбу. В результате пять человек пострадали, из которых трое попали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Около 5 часов утра в отделение полиции области поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие.

На месте происшествия правоохранители установили, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта из пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества

Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле "Крайслер". Ориентирование на его розыск было предоставлено всем патрульным нарядам. В районе улицы Северное шоссе злоумышленники были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

Сейчас они задержаны. Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Будет решаться вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Также читайте: Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье: Задерживаются пассажирские поезда



