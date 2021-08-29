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В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, прошло на площади у Михайловского Златоверхого собора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Люди приносили к мемориалу лампады и цветы подсолнечника - символ Дня памяти защитников Украины. Родные украинских воинов, убитых войсками РФ, принесли их фотографии. Митрополит Епифаний отслужил молебен по жертвам Иловайской трагедии.

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В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 01
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 02
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 03
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 04
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 05
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 06
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 07
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 08
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 09
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 10
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 11
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 12
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 13
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 14
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 15
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 16
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 17
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 18
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 19
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 20
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 21
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 22
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 23
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 24
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ,

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Героям СЛАВА и вечная память.

    В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 5214
  • olele
    В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 8536
  • 18c49ed2
    Вот это видно от души и от искреннего сердца. А не утреннее наркоманское чмо, боящееся живых людей.
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