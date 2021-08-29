Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил почтили память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В торжествах приняли участие командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, председатель Донецкой облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, представители местных органов самоуправления, военнослужащие из состава Объединенных сил, ветераны АТО / ООС, представители волонтерских организаций и жители Донбасса.

"Мы, военнослужащие Объединенных сил, с гордостью можем сказать, что стоим на защите всей Украине, достойно выполняя свой воинский долг. Мы не имеем права забывать наших героев отдавших свою жизнь за родную землю, мы должны помнить тех, кто получил тяжелые ранения в бою. Вечная память погибшим, уважение и внимание живым! Победы, мира и согласия всем нам! Слава Украине! ", - сказал командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память погибших за Украину героев. ФОТО

Память погибших в боях с российскими оккупантами почтили минутой молчания, после состоялся молебен по погибшим героям.

В завершение торжеств участники мероприятия возложили цветы к мемориальным знакам.

29 августа, в Украине - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также читайте: В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







