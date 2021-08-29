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Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Вечером 29 августа столицу страны накрыл мощный ливень. Затопило некоторые улицы, а вестибюль станции метрополитена "Героев Днепра" закрыли из-за возможного подтопления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соцсети. 

Как сообщают очевидцы, мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдан" (Петропавловская улица).

Также от непогоды пострадал и центр города.На улицы Жилянской полностью затоплена проезжая часть. Подтоплены Площадь Победы и улица Олеся Гончара.

Как отмечается в  сообщении пресс-службы метро первый вестибюль станции Киевского метро "Героев Днепра" закрыли на вход и выход из-за сильного дождя, прошедшего в Киеве, во избежание подтопления.

"Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции "Героев Днепра" закрыт на вход и выход. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - говорится в информации.

Затопленные улицы и закрытая станция метро Героев Днепра, - на Киев обрушился ливень 01

Затопленные улицы и закрытая станция метро Героев Днепра, - на Киев обрушился ливень 02
Затопленные улицы и закрытая станция метро Героев Днепра, - на Киев обрушился ливень 03

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Топ комментарии

  • marusia klimova
    Буба в Києві? Тогда всьо понятно. Цунамі ще не було?! Бєдоносець - воно таке!
  • NavigatorUR
    ..смотришь на фото..и думаешь!!! Ну за что Украину так наказали этим сцыкливым ..брехливым ничтожеством!?
  • Ksenia VB
    Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень - Цензор.НЕТ 562
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