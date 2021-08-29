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"Крим - це Україна", - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца. ФОТО

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По случаю 30-й годовщины Независимости Украины на КПВВ "Каланчак" открыли памятный знак "Слава Украине! Героям слава! Крым - это Украина!", выполненный в форме гранитного сердца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Его выполнила семья скульпторов Рожик из города Коростышев.

"Коростышевский скульптор заслуженный художник Украины Виталий Рожик за три десятка лет создал около 500 работ из природного камня, в частности, он создатель десятка скульптур выдающихся украинцев. Поэтому когда мы обратились с просьбой сделать памятный знак "Крым - это Украина!", они с женой Натальей даже не колебались", - сказала организатор мероприятия, киевский волонтер Марина "Квітка".

По ее словам, форма памятного знака выбрана неслучайно, ведь Украина постоянно помнит события, связанные с оккупацией солнечного сердца страны - полуострова Крым.

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Крим - це Україна, - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца 01

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Топ комментарии

  • Mykola Vovk
    Только мне показалось, что это больше на надгробие похоже?
  • Гыг с Вами
    Кіт Вчений

    Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
    Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
    Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
  • Nick Antos
    прилагательное русский, тебя снова в твоих мокшанских ****** на бутылке отдыхать заставили?
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