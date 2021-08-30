Представлена машина на замену УАЗ в армии. ВИДЕО+ФОТО

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представило свой вариант машины для армии, которая способна заменить УАЗы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

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Опытный образец в рамках опытно-конструкторской работы, шифр "Сайгак" – это командно-штабная машина повышенной проходимости на базе Toyota Hilux. За три месяца компании удалось реализовать техническое решение, полностью соответствующее техническому заданию Министерства обороны.

"Согласно условиям конкурса, опытный образец должен быть представлен до 1 сентября 2021 года. Благодаря профессионализму и 100-процентной отдаче команды, мы смогли уложиться в чрезвычайно сжатые сроки и презентовать машину, готовую к государственным испытаниям", – рассказал Бельбас.

Опытный образец "Сайгака" разработан совместно с чешской компанией Glomex, которая, с частности, поставляет аналогичные машины Вооруженным силам Польши и Чехии.

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По словам Бельбаса, компания проанализировала существующий опыт и выбрала решение, успешно реализованное в Восточной Европе. Единственное отличие заключается в том, что в странах НАТО, в частности Польше, Чехии, Словакии, к командно-штабной машине требования несколько ниже, чем в Украине. Разумеется, это повлияет на итоговую стоимость авто.

Инвестиции в проект – конструкторские работы, создание опытного образца, доработка элементов конструкции – составили около 100 тысяч долларов:

"Требованиям, которые выставило Минобороны к дорожному просвету, соответствуют только дорогим внедорожникам типа Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Мы же выходим на конкурс с решением, которое полностью соответствует всем техническим требованиям заказчиков стран НАТО региона Восточной Европы. В этой связи надеемся, что наш заказчик будет унифицировать военную технику и вооружение и последовательно подходить к переходу на стандарты НАТО", – отметил Владислав Бельбас.

В компании утверждают, что "Сайгак" от "Украинской бронетехники" традиционно будет значительно более привлекательным по стоимости, чем у конкурентов.

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По состоянию на 30 августа "Украинская бронетехника – единственное предприятие, представившее свои результаты ДКР под шифром "Сайгак".

Напомним, что в конкурсе на разработку нового внедорожника для украинской армии также принимают участие "Видиюникомерс", "Протектинжиюринг", "Синергия" и "Укравтобуспром".















Фото: Наталья Шаромова