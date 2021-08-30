Один человек погиб, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Прикарпатье, – полиция. ФОТОрепортаж

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП на трассе Р-20 "Снятин-Тязив" на Прикарпатье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По предворительной информации правоохранителей, 29 августа вечером между Городенкой и Якубовкой произошло ДТП,в котором автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410".

"В результате ДТП пассажирка транспортного средства "ГАЗ" погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель этого автомобиля, 1950 года, не травмировался. Кроме того, в медучреждение доставлены водитель 1959 года, двое взрослых и двое несовершеннолетних пассажиров "Рено Кенго". Данные всех участников дорожного движения устанавливают правоохранители, а медики определяют степень полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения.

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На месте происшествия работали следователи, группа реагирования патрульной полиции, а также спасатели. Вскоре следователи определятся с правовой квалификацией относительно этого происшествия согласно Уголовного кодекса Украины.





Фото: сайт полиции