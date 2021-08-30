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США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен. ФОТО

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Вторая партия американских вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украину в рамках нашей программы. Количество вакцин, отправленных в Украине, на сегодняшний день приближается к отметке 2,2 млн доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", - написал дипломат.

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США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен 01
США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен 02
Фото: Блинкен/Twitter

США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен 03

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