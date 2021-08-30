Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Правительство работает над решениями, которые дадут толчок для усиления обеих стран, в частности через инфраструктурные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" возобновили 116 км трассы Р-08 Немиров-Ямполь, которая является основной составляющей пути из Киева в Кишинев. Сейчас ведутся подготовительные работы к строительству нового международного моста через реку Днестр в Винницкой области в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

"Украина берет на себя все финансовые обязательства по строительству моста. Совместными усилиями должны обеспечить логистику на строительную площадку, безопасность всех процессов. Это будет самый быстрый и комфортный путь между двумя столицами - минуя Приднестровье", - заявил Кубраков.

Отмечается, что сейчас Украину и Молдову соединяет только один мост в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

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Среди приоритетов также восстановление железнодорожного сообщения между Украиной и Молдовой после пандемии коронавируса.

По словам главы Мининфраструктуры, в 2019 году железной дорогой путешествовало около 90 тыс. пассажиров. За 2019 год количество пассажиров выросло на 30%. Самым популярным был рейс Кишинев - Одесса. Из-за разгара пандемии сообщение было остановлено.

Отныне поезд Кишинев - Одесса будет курсировать ежедневно. Пассажиры могут утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33). Следующее приоритетное направление – Киев-Кишинев.

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"Прорабатываем также возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном сообщении. Если "Большая стройка" внутри страны - для целостности и единства Украины, то масштабные инфраструктурные проекты с дружественными соседними странами - это наша инвестиция в безопасность и благосостояние в регионе", - подытожил Кубраков.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Молдова Майя Санду подписали совместное заявление о важности развития украинского-молдавских двусторонних отношений.

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