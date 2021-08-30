Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: прохожий обнаружил в заброшенном здании в Броварах две сумки с боеприпасами. ФОТОрепортаж

В городе Бровары (Киевская область) на территории заброшенной постройки местный житель обнаружил две сумки, в которых находились взрывоопасные предметы, и сразу сообщил об этом в полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции и взрывотехники.

Правоохранители обнаружили гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, наручники, граната "ВОГ" и два запала "УЗРГМ", а также 988 патронов различного калибра, магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт., детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Работники полиции устанавливают личность человека, который оставил опасные предметы и пути происхождения боеприпасов.

"Если вы нашли взрывоопасные предметы или имеете информацию о лицах, коорые незаконно их хранят, просим сообщить по спецлинии полиции "102". Анонимность гарантируется!" - добавили в ведомстве.





Фото: сайт полиции